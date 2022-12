Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Palladium (ISIN XC0009665529/ WKN nicht bekannt) bewegte sich in den vergangenen Monaten innerhalb eines breiten Trendkanals abwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es ab November zunächst zu einer Seitwärtsbewegung auf der bei 1.770 USD liegenden Unterstützung gekommen. Diese sei Mitte Dezember durchbrochen, jedoch an den Vortagen schnell zurückerobert worden.



Nach der Rückeroberung der 1.770 USD sei zunächst ein Test des Abwärtstrends bei 1.900 USD möglich. Davon ausgehend könnten neue Abgaben folgen, welche in Richtung 1.527 USD führen würden. Nachdem sich die Entwicklung in den vergangenen Monaten leicht bullisch eingekeilt habe, biete sich aber auch die Chance, den Abwärtstrend in Richtung 2.000 USD zu verlassen. (30.12.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Palladium



