Paris (www.aktiencheck.de) - Seit dem Bruch der Unterstützung bei 1.804 USD hatte sich der Abwärtstrend bei Palladium ein weiteres Mal verschärft und den Wert an Mehrjahrestiefs gedrückt, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei das Tief des August 2019 bei 1.383 USD allerdings schon für eine erste Erholung genutzt und dort eine schmale Seitwärtsbewegung eingeleitet worden. In gestrigen Handel sei den Bullen der Anstieg über eine kurzfristige Abwärtstrendlinie und damit ein weiteres positives Signal gelungen.Noch sei Palladium der Gefahrenzone nicht entkommen und könnte auch weiterhin jederzeit wieder auf 1.383 und das Verkaufswellentief bei 1.357 USD fallen. Allerdings würden die letzten Tage zeigen, dass auch die Käuferseite nicht die Hände in den Schoß lege und ihrerseits an einer Bodenbildung arbeite. Ein Anstieg über 1.461 USD wäre dabei das nächste bullische Signal und dürfte zu einem Aufwärtsimpuls bis 1.531 USD führen. Darüber wäre ein starkes Kaufsignal mit Zielen bei 1.641 und 1.698 USD aktiviert. Breche Palladium dagegen in den nächsten Tagen unter 1.357 USD ein, wäre ein Rückfall an das Tief vom Mai 2019 bei 1.268 USD die Folge. (03.03.2023/ac/a/m)