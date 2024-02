Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Während der Palladiumpreis vor zwei Jahren noch bei 3.441 USD notierte, ist er im Rahmen eines beispiellosen Kursverfalls zuletzt deutlich unter die 1.000er Marke zurückgefallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit sei das Edelmetall aber auf einer äußerst interessanten Haltezone angekommen und wieder einen charttechnischen Blick wert. Doch der Reihe nach: Zwischen rund 910 USD und 860 USD seien in den vergangenen 14 Jahren immer wieder wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgeprägt worden. Durch ein Fibonacci-Retracements (932 USD) werde die auf diesem Niveau entstehende Kumulationsunterstützung noch zusätzlich untermauert. Für den unterstützenden Charakter der beschriebenen Bastion spreche zudem das jüngste Candlestickumkehrmuster in Form eines klassischen "Hammers". Interessant sei darüber hinaus noch der Blick auf den MACD: Aufgrund des eingangs beschriebenen Kurseinbruchs notiere der Trendfolger bei einer Historie zurück bis in die 1980er Jahre niedriger denn je! Nach einer erfolgreichen Stabilisierung würden das Hoch vom Dezember 2023 (1.245 USD) bzw. das Tief vom Mai 2019 (1.264 USD) die ersten Erholungsziele markieren. Um diese Marken nicht aus den Augen zu verlieren, gelte es, die o.g. Schlüsselunterstützungen nicht mehr zu unterschreiten. (28.02.2024/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Silber



mehr >