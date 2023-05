Paris (www.aktiencheck.de) - Bislang konnte sich der Palladiumkurs ab März vom bisherigen Tief des Abwärtstrends bei 1.343 USD lösen und an die Hürde bei 1.641 USD steigen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Allerdings seien die Bullen dort mit zwei Ausbruchsversuchen gescheitert, denen jeweils eine steile Korrektur gefolgt sei. Die zweite Abwärtsbewegung habe den Kurs direkt wieder an den zentralen Unterstützungsbereich bei 1.383 USD geführt. Hier starte der Wert aktuell eine Gegenbewegung.Bislang würden die beiden Verkaufswellen der letzten Wochen noch die gleiche Länge aufweisen, könnten aus charttechnischer Sicht strukturell also zusammengehören und so eine größere Korrekturformation bilden. Diese wäre in Kürze abgeschlossen. Ihr Ende und damit der Beginn einer neuen Aufwärtsphase müsste allerdings durch einen Anstieg über 1.460 - 1.475 USD bestätigt werden. Dann könnte Palladium wieder bis 1.531 und 1.600 USD steigen. Unter 1.383 USD dürften dagegen weitere Abgaben bis 1.343 USD und darunter letztlich bis an das Tief vom Mai 2019 bei 1.268 USD belasten. (26.05.2023/ac/a/m)