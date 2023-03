Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Palladiumpreis könnte mindestens bis zur Jahresmitte unter Verkaufsdruck stehen, so die Experten von XTB.Ein stärkerer Dollar mache die Edel- und Industriemetalle weltweit teuer, insbesondere für Volkswirtschaften mit instabilen Währungen. Das Angebot im Jahr 2023 dürfte sich der Nachfrage annähern, was für diesen Markt ein Novum wäre (Palladium habe viele Jahre lang ein starkes Defizit verzeichnet). Wichtig sei, dass etwa 80% der Palladiumnachfrage aus dem Automobilsektor stamme und immer mehr Hersteller sich auf Elektroautos konzentrieren würden und neue Technologien es ermöglichen würden, weniger Metall für die Herstellung von Benzinkatalysatoren zu verwenden oder sogar Platin zu verwenden, das viel billiger sei als Palladium. Die Geschichte zeige, dass das Preisverhältnis zwischen Palladium und Platin während der Wirtschaftskrise nicht nur unter die Parität fallen, sondern sogar auf etwa 0,5 oder weniger sinken könne. Der Handel könne also durch den gleichzeitigen Kauf von Platin abgesichert werden. Wichtige Marken seien im Chart markiert. (08.03.2023/ac/a/m)