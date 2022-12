Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Nachdem der Palladiumpreis (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) zu Wochenbeginn an der Hürde bei 1.997 USD gescheitert und nach Süden gedreht war, kam es mit dem Unterschreiten des Zwischentiefs bei 1.869 USD im gestrigen Handel zu einem kurzfristigen Verkaufssignal, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei hätten die Verkäufer direkt kurzen Prozess gemacht und hätten den Wert bis 1.772 USD fallen lassen. An dieser zentralen mittelfristigen Unterstützung sei eine kleine Erholung gestartet, die allerdings nur kurz andauern dürfte.



Der herbe Einbruch habe gestern die schwache Verfassung von Palladium erneut unterstrichen und dürfte sich nach dem Ende der aktuellen kleinen Erholung direkt bis 1.650 USD fortsetzen. Damit wäre ein größeres Verkaufssignal aktiviert und für die kommenden Wochen sogar mit einer Verkaufswelle bis an das Abwärtsziel bei 1.531 USD zu rechnen. Sollte der Wert wider Erwarten im Rahmen der Erholung über 1.869 USD steigen, wäre der Abwärtsdruck reduziert. Für eine kurzfristige Trendwende müsste Palladium aber über 1.900 USD ausbrechen. (16.12.2022/ac/a/m)

