Paris (www.aktiencheck.de) - Im Rahmen der an der Unterstützung bei 1.804 USD im Juli begonnenen Erholung überwand Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) eine mittelfristige Abwärtstrendlinie und erreichte Anfang August fast schon den Widerstand bei 2.318 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei eine dreiteilige, tiefe Korrektur gefolgt, die jeweils erst knapp unter der Unterstützung bei 1.997 USD auf Käufer getroffen habe. Doch ausgehend von 1.948 USD würden die Bullen auch derzeit wieder versuchen, die Hürde bei 2.149 USD zu überwinden, um so die Oberseite der Erholungsphase bei 2.290 USD zu erreichen.



Noch biete sich den Käufern die Gelegenheit, mit einem Anstieg über 2.149 USD die Korrektur der letzten Tage zu kontern und damit den nächsten Aufwärtsimpuls über 2.218 USD und in Richtung 2.290 und 2.318 USD zu starten. Doch erst über diesen Kursbarrieren wäre ein nachhaltiges Kaufsignal gelungen und ein Anstieg bis 2.488 USD möglich. Sollte der Wert zuvor an den genannten Marken nach Süden abdrehen und unter 2.050 USD fallen, wäre die Erholung beendet und mit einem Einbruch auf 1.997 und 1.948 USD zu rechnen. (16.09.2022/ac/a/m)

