Paris (www.aktiencheck.de) - Der Abwärtstrend bei Palladium setzte sich auch in der letzten Woche ungebremst fort und unterschritt dabei die markante Ziel- und Unterstützungsmarke bei 1.531 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Die Folge sei ein Einbruch an das nächsttiefere Kursziel bei 1.440 USD gewesen, an dem gestern eine steile Erholung begonnen habe. Diese erreiche schon jetzt wieder die 1.531-USD-Marke. Aus langfristiger Perspektive habe der Wert damit die 100%-Projektion der Verkaufswelle vom Oktober und ein Kursziel der großen Baisse des ersten Halbjahrs 2022 erreicht und zunächst verteidigt.Kurzfristig könnte die Erholung noch an der 1.531-USD-Marke gestoppt werden und der Support um 1.418 bis 1.440 USD erneut getestet werden. Starte dort eine zweite Erholung oder steige der Palladiumkurs schon jetzt über 1.531 und 1.600 USD an, würden die Chancen für eine Trendwende in Richtung 1.698 und später 1.772 - 1.804 USD immens steigen. Sollte der Wert dagegen unter 1.418 USD fallen, würden bei 1.373 und 1.383 USD weitere Abwärtsziele bzw. ein unterstützendes Tief aus dem Jahr 2019 liegen. Darunter könnte sich die Baisse noch bis an die Zone zwischen 1.199 und 1.268 USD ausdehnen, ehe dort mit einer steilen Trendwende zu rechnen wäre. (17.02.2023/ac/a/m)