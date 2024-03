Der kräftige Preisrückgang bei Palladium sei fundamental begründet gewesen. Aufgrund der nachlassenden Nachfrage seitens der Automobilindustrie und einem stabilen Angebot an Palladium auf dem Weltmarkt sei es zu einem Überangebot gekommen, was den Palladiumpreis monatelang belastet habe. Aus technischer Perspektive bestehe nach dem starken Ausverkauf indessen die Möglichkeit einer deutlichen Erholung. Mit dem Ausbruch über einen markanten Widerstand bei 988 USD habe Palladium ein Kaufsignal aktiviert. Daraufhin habe eine Rally eingesetzt, die durchaus noch einiges an Aufwärtspotenzial hätte.



In einer ausführlichen Einschätzung zum Palladiumpreis am 16. Februar sei bereits auf ein potenzielles Trendumkehrmuster hingewiesen worden. Die Trigger-Marke für einen Ausbruch bei 988 USD habe schließlich in der letzten Woche überwunden werden können, wodurch eine inverse SKS-Formation aktiviert worden sei. Für die Käuferseite würden nun zwei wichtige Dinge gelten: Einerseits sollte das Ausbruchslevel bei 988 USD verteidigt werden. Andererseits müsse das Verlaufshoch bei 1.055 USD überwunden werden, um in Richtung des nächsten großen Ziels bei 1.1130 USD anzusteigen. Hier müsse das Kurspotenzial aber noch nicht ausgeschöpft sein. Ein Anstieg bis an die horizontale Widerstandszone bei 1.200 USD wäre ebenfalls möglich.



Aktuell konsolidiere der Preis oberhalb der 1.000er Marke. Im Anschluss an die laufende Konsolidierung könnte sich die Chance auf eine Fortsetzung der Erholung ergeben. Auch ein Backtest des Ausbruchsniveaus wäre problemlos. Der Bereich könnte gar als Sprungbrett dienen. Tiefer sollte der Preis für Palladium aber nicht mehr fallen. Abgaben unter 988 USD wären ein Schwächesignal und dürften zu Rücksetzern bis 963 sowie 925 führen. Dies könnte das aussichtsreiche Trendwendemuster negieren. Falle der Preis hingegen unter das Tief der rechten Schulter von 901 USD, dann dürfte das Februar-Tief bei rund 850 USD wieder in den Fokus rücken. (12.03.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Schatten der Rekordjagd von Gold glänzte nach langer Zeit auch mal wieder das Edelmetall Palladium , so die Experten von XTB.Seit rund zwei Jahren befinde sich Palladium in einem massiven Abwärtstrend. Auch in diesem Jahr sei der Preis zunächst weiter abgesackt und habe schließlich im Februar bei rund 850 USD den niedrigsten Stand seit August 2018 erreicht. Doch Mitte Februar sei es zu einem Rebound gekommen, der Hoffnung auf eine Umkehr mache. Übergeordnet sei der Abwärtstrend zwar noch aktiv, aber im Tageschart habe sich bereits ein Boden ausgebildet und eine Trendumkehr sei gelungen.