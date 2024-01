Paris (www.aktiencheck.de) - Von der steilen Erholung im Dezember ist bei Palladium nichts mehr geblieben, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Ausgehend von einem Hoch bei 1.243 USD und damit kurz vor dem Sprung über den zentralen Widerstand bei 1.287 USD sei der Wert in den letzten Tagen wieder an und teilweise unter den Start der Erholung eingebrochen. Aktuell notiere der Kurs im Bereich des Vorjahrestiefs bei 920 USD. Damit sei die kurzfristige, Mitte Dezember übersprungene Abwärtstrendlinie von der Oberseite wieder erreicht worden.Die Chancen auf eine Trendwende seien angesichts der massiven Verkaufswelle gering. Allerdings liege das erste große Abwärtsziel der Verkaufswellen seit Oktober bei 875 USD und damit in unmittelbarer Nähe des aktuellen Kurses. Hier könnte eine Erholung starten, die bei einem Bruch der 967-USD-Marke bis 1.021 USD und darüber bereits bis 1.083 USD führen könne. Unterhalb von 875 USD dürfte sich der Abwärtstrend dagegen unter 837 USD ausdehnen, ehe die Bullen im Bereich von 775 bis 745 USD wieder auf langfristige Abwärtsziele treffen würden und dort eine Erholung bzw. Trendwende einleiten könnten. (19.01.2024/ac/a/m)