Paris (www.aktiencheck.de) - Palladium fiel in den vergangenen Jahren innerhalb eines breiten Trendkanals zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Die Notierungen hätten sich dabei bis zur Marke von 920 USD bewegt, um darüber eine steile Erholung zu starten. Nachdem zunächst auch 1.193 USD durchbrochen worden seien, sei der Wert an den Vortagen erneut stabil gefallen.Der zunächst dynamische Ausbruch aus dem Abwärtstrend könnte sich als bullisches Fehlsignal darstellen. Weitere Abgaben bis in den Bereich der 920-947 USD seien direkt wieder möglich. Sollte Palladium auch darunter auf ein neues Tief fallen, öffne sich der Weg innerhalb des alten Trendkanals bis 830 USD. Bullischer werde es erst wieder oberhalb der 1.100 USD. (05.01.2024/ac/a/m)