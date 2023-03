Paris (www.aktiencheck.de) - Palladium setzte in den letzten Monaten im Rahmen des übergeordneten Abwärtstrends an den Bereich der Tiefs des Jahres 2019 zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Auf dem Weg dorthin sei im Februar der Support bei 1.531 USD unterschritten worden, das Tief des Jahres 2021. Nach diesem Verkaufssignal habe der Wert in mehreren Etappen an das Kursziel bei 1.418 USD und die Unterstützung bei 1.383 USD zurückgesetzt. Diese Marke habe kurz für eine Erholung gesorgt, ehe der Kurs in dieser Woche auch unter den Support zurückgesetzt habe, an der früheren Trendlinie jedoch nach oben abgeprallt sei.Bislang könnten die Bullen aufkommende Erholungschancen nutzen und sich damit gegen einen Abverkauf bis 1.268 USD wehren. Die Chance auf eine Bodenbildung im Bereich von 1.383 USD sei da und das Oszillieren um die Marke unterstreiche den aktuellen Richtungskampf. Sollte Palladium über 1.418 und 1.460 USD ansteigen, könnte den Bullen die Trendwende gelungen sein und eine Erholung bis 1.531 USD folgen. Abgaben unter 1.343 USD würden dagegen für eine Verkaufswelle an das Tief vom Mai 2019 bei 1.268 USD sprechen. Dort könnte der Kurs die nächste steile Erholung starten und damit auch einen Abverkauf bis 1.199 USD verhindern. (10.03.2023/ac/a/m)