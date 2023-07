Paris (www.aktiencheck.de) - In den letzten Monaten setzte sich der übergeordnete Abwärtstrend bei Palladium mit neuer Dynamik fort und drückte den Kurs unter die zentrale mittelfristige Unterstützung bei 1.383 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Es sei ein Einbruch unter die Unterseite der vorherigen Konsolidierung und damit ein Abverkauf auf neue Jahrestiefs gefolgt. Zuletzt sei auch das Abwärtsziel bei 1.210 USD erreicht worden, bislang von den Bullen aber als Ausgangspunkt für eine schwache Konsolidierung genutzt.Der Abwärtstrend sei bei Palladium weiter voll intakt und die schmale Seitwärtsbewegung unterhalb von 1.268 USD nicht eben als Stärke zu werten. In Kürze dürften die Bären wieder zuschlagen und den Wert unter 1.210 USD auf 1.175 USD und darunter ggf. bis an die mittelfristige Supportmarke bei 1.138 USD drücken, ehe eine Erholung starten könnte. Angesichts der Schwäche der letzten Monate könnte sogar das Kursziel bei 1.010 USD erreicht werden. Für eine Erholung bis 1.343 USD müsste dagegen die Hürde bei 1.268 USD dynamisch überschritten werden. Ein Kaufsignal wäre aktuell ohnehin erst bei Kursen über 1.383 USD aktiviert. (07.07.2023/ac/a/m)