Palladium versucht sich seit Ende Februar an einer kurzfristigen Bodenbildung und konnte ausgehend von einem neuen Mehrjahrestief bei 1.343 USD zunächst schon Anfang März bis an den Widerstand bei 1.531 USD steigen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend habe sich die Konsolidierung oberhalb von 1.400 USD fortgesetzt und sei gestern mit einem Anstieg über die Oberseite einer kleinen Flaggenformation nach oben aufgelöst worden. Sofort sei der Palladiumkurs bis an den zentralen Widerstand bei 1.531 USD gesprungen und stehe damit vor einem größeren Kaufsignal.Sollte den Bullen jetzt auch der Ausbruch über 1.531 USD gelingen, wäre ein wichtiger Schritt hin zu einer Trendwende vollzogen. In der Folge dürfte der Kurs bis 1.595 USD und darüber bereits bis an die Widerstandsmarken bei 1.641 und 1.698 USD steigen. Auf diesem Niveau könnte die Kaufwelle von einer deutlichen Korrektur unterbrochen werden. Sollte der Wert dagegen jetzt von 1.531 USD nach unten abprallen, müssten die Bullen spätestens bei 1.425 USD den nächsten Anstieg auslösen. Andernfalls wäre der Anstieg als Eintagsfliege zu sehen und direkt der nächste Rücksetzer bis 1.383 und 1.343 USD zu erwarten. (14.04.2023)