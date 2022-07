Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Dem rasanten Preisverfall ab März folgte eine tendenziell abwärtsgerichtete Kursphase seit Anfang Mai, in deren Rahmen Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) bis an den markanten Support bei 1.804 USD fiel, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Doch kurz vor einem weiteren mittelfristigen Verkaufssignal hätten die Bullen das Ruder noch einmal herumgerissen und hätten den Kurs zuletzt von der Marke lösen können. Es sei ein Anstieg an den Widerstand bei 1.997 USD gefolgt, der allerdings noch nicht im ersten Anlauf habe überwunden werden können.



Knapp unter der Hürde bei 1.997 USD werde der Anstieg der letzten Tage jetzt konsolidiert und damit ein weiterer Ausbruchsversuch vorbereite. Bei einem erfolgreichen Sprung über 1.997 USD dürfte sich die Erholung weiter beschleunigen und bis 2.086 und 2.149 USD führen. Darüber wäre das nächste Kaufsignal aktiv und ein Anstieg bis 2.325 USD die Folge. Sollte Palladium dagegen wieder auf 1.804 USD zurückfallen, wäre dort ein weiterer Anstieg zu erwarten. Unterhalb der Marke dürfte der Wert dagegen bis 1.650 und 1.531 USD durchgereicht werden. (01.07.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Palladium



mehr >