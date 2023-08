Paris (www.aktiencheck.de) - Palladium bewegte sich in den vergangenen Wochen innerhalb einer Handelsspanne auf niedrigem Niveau, nachdem die Notierungen bis Mitte Juli auf 1.193 USD abrutschten, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Innerhalb der Handelsspanne sei zuletzt der mittelfristige Abwärtstrend getestet worden.Weitere Abgaben in Richtung der 1.193 USD seien zunächst bei Palladium wieder möglich. Rutsche der Kursverlauf unter dieses Niveau, könnte eine Abwärtswelle in Richtung der 1.100 USD und später bis 1.000 USD führen. Eine Bodenbildung wäre oberhalb der 1.193 USD ebenfalls noch möglich, wenn es gelinge, die 1.344 USD zu durchbrechen. (25.08.2023/ac/a/m)