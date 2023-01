Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Seit dem Tief von Ende Dezember bei 1.641 USD hat sich der Palladiumpreis (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) schrittweise erholt und den Widerstandsbereich von 1.772 bis 1.804 USD angelaufen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dieser Anstieg weise die Umrisse einer ansteigenden Dreiecksformation auf, die zunächst für die Fortsetzung der Erholung spreche. Bisher sei durch den Anstieg aber nicht einmal der Abverkauf von Mitte Dezember, geschweige denn der Einbruch seit Anfang Oktober gekontert worden.



Die laufende Erholung ändere nichts an der intakten Abwärtstrendphase der letzten Monate und könnte schon mit einem Scheitern an den Hürden bei 1.804 und 1.835 USD wieder aufflammen. Die Folge wäre eine Verkaufswelle unter den Support bei 1.700 USD und damit ein weiterer Einbruch bis 1.641 und ggf. bis 1.531 USD. Sollte der Palladiumpreis dagegen auch über 1.835 USD ansteigen, könnte sich zumindest eine Erholung bis 1.900 USD ihren Weg bahnen. Oberhalb von 1.930 USD könnte sie weiter bis an den markanten Widerstand bei 1.997 USD führen. (13.01.2023/ac/a/m)

