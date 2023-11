Paris (www.aktiencheck.de) - Palladium bewegte sich in den vergangenen Monaten abwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Nach einer ausgedehnten Seitwärtsbewegung oberhalb der 1.193 USD sei diese Kursmarke im Oktober nach unten durchbrochen worden, was eine weitere Abwärtswelle eingeleitet habe.Die Abwärtsbewegung sei bei Palladium insgesamt intakt, sodass weitere Abgaben möglich seien. Spielraum biete sich bis in den Bereich der 1.084 USD. Falle der Kursverlauf unter dieses Niveau, könnte die untere Trendbegrenzung im Bereich der 1.046 USD wieder ins Blickfeld geraten. Insgesamt keile sich die Bewegung aber bullisch ein, sodass der Ausbruch über 1.193 USD eine Trendwende einleiten könnte. (02.11.2023/ac/a/m)