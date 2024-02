Börsenplätze Palantir-Aktie:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (23.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Quartalszahlen von NVIDIA hätten den Marktteilnehmern vor Augen geführt, dass die KI-Rally noch Luft habe. Auch die Aktie von Palantir habe nach den Q4-Zahlen des Chip-Herstellers über 7 Prozent zugelegt und die Kursverluste zu Wochenbeginn ausgeglichen. Kein Wunder, denn auch der Big-Data-Konzern warte mit viel KI-Fantasie auf.Palantir wolle mit seiner kürzlich eingeführten KI-Plattform namens "Artificial Intelligence Platform (AIP)" vom Megatrend profitieren. Die jüngsten Quartalszahlen hätten bereits deutlich gemacht, dass die Entwicklung der AIP auf einem guten Wege sei. Allerdings werde das Thema KI von den Palantir-Kunden unterschiedlich stark umgesetzt - mit einer langsamen Adaption im Regierungsgeschäft und einer schwächeren KI-Traktion in Europa.Palantir habe die starke Dynamik der AIP im letzten Quartal auch hauptsächlich auf die ungebrochen starke Nachfrage der kommerziellen US-Kunden nach großen Sprachmodellen zurückgeführt. Dennoch trage die AIP laut der Unternehmensführung mittlerweile signifikant zu neuen Umsätzen und neuen Kunden bei. Sichtbar beispielsweise im 70-prozentigen Umsatzanstieg im kommerziellen US-Geschäft.Dass das Thema KI deutliche Auswirkungen auf die Palantir-Aktie habe, habe kürzlich die starke Reaktion auf die Quartalszahlen von NVIDIA gezeigt. Mit den jüngsten Kursgewinnen ist zwar die Konsolidierungsphase nach der 45-prozentigen Kurssprung Anfang Februar nicht beendet, doch einem Ausbruch über das Jahreshoch bei 25,53 Dollar ist das Papier wieder näher gerückt, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Palantir-Aktie. (Analyse vom 23.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link