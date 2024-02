NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

23,625 USD +8,02% (07.02.2024, 18:19)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:
A2QA4J

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:
PTX

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:
PLTR

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (07.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von Wedbush Securities:Die Analysten von Wedbush Securities heben das Kursziel für die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) von 25 auf 30 USD an und behalten das "outperform"-Rating bei, was den "überragenden kommerziellen Erfolg" widerspiegelt, den das Unternehmen mit AIP von Anfang an hat.Wedbush sage, dass Palantir gerade "von einem Off-Broadway-Stück zu einem Broadway-Theater zur Hauptsendezeit direkt am Times Square unter den hellen Lichtern" geworden sei. Das kommerzielle US-Geschäft sei im vierten Quartal um "atemberaubende" 70% gewachsen und die Zahl der kommerziellen Kunden sei um 44% gestiegen, da die KI-Revolution den AIP-Dealflow auf ein Niveau anhebe, das Wedbush nicht vor 2025 erwartet habe. Wenn das kommerzielle Geschäft in diesem massiven Tempo ansteige, könnte der freie Cashflow im Jahr 2024 bei 1 Mrd. USD liegen, wobei diese Margen-/Cashflow-Story gerade erst beginne. Wedbush glaube auch, dass die Aufnahme in den S&P 500 angesichts dieses Rentabilitätstempos in naher Zukunft zu erwarten sei. Insgesamt sei Wedbush der Meinung, dass Palantir ein "unentdecktes Juwel" bleibe.Die Analysten von Wedbush Securities stufen die Palantir-Aktie weiterhin mit "outperform" ein. (Analyse vom 06.02.2024)Börsenplätze Palantir-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:21,64 EUR +6,55% (07.02.2024, 18:33)