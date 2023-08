Neben der Erhöhung der Jahresprognose könnte die Palantir-Aktie auch durch ein angekündigtes Rückkaufprogramm Auftrieb erhalten. Das Unternehmen habe bekanntgegeben, dass es ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 1 Mrd. USD genehmigt habe. Dies habe jedoch einige Fragen über die Verwendung des Kapitals der Aktionäre aufgeworfen. Rückkäufe seien zwar nichts Ungewöhnliches, aber der Zeitpunkt dieses Programms scheine eher suboptimal zu sein.



Die Palantir-Aktie habe sich zwischen Mai 2022 und Mai 2023 etwa ein Jahr lang seitwärts bewegt, es aber später geschafft, aus dieser Spanne auszubrechen und eine Rally zu starten. Der Kauf von Aktien nach einer starken Rally, insbesondere wenn die Multiplikatoren ebenfalls über denen der Konkurrenz lägen, scheine eine eher schlechte Entscheidung zu sein.



Ein Blick auf das Chart



Die Aktien von Palantir Technologies hätten im nachbörslichen Handel nach der gestrigen Veröffentlichung der Ergebnisse zunächst zugelegt und seien um über 3% gestiegen. Nach dem Beginn des vorbörslichen Handels heute habe sich die Lage jedoch geändert und die Aktie werde im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs rund 2% niedriger eröffnen. Die Ergebnisse von Palantir seien nicht eindeutig gewesen - die Ergebnisse seien uneinheitlich, der Rückkauf fragwürdig und die Prognosen optimistisch gewesen - und es scheine, dass der Aktienkurs des Unternehmens eher von einer allgemeinen Verschlechterung der Stimmung angetrieben werde, da die europäischen Indices einbrechen würden, als von der Veröffentlichung der unternehmensspezifischen Ergebnisse.



Ein Blick auf den Chart im D1-Intervall zeige, dass die Aktien nahe der 17,50 USD-Marke und damit oberhalb der gestrigen Tagestiefs eröffnen würden. Sollten sich die Abwärtstendenzen verstärken, seien die untere Begrenzung des kurzfristigen Aufwärtskanals sowie die Unterstützungszone bei 16,50 USD als wichtige Niveaus zu beachten. Ein Durchbruch unter diese Marken könnte darauf hindeuten, dass die Abwärtstrendumkehr im Gange sei.



Börsenplätze Palantir-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

15,15 EUR -7,31% (08.08.2023, 16:31)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

16,405 USD -8,81% (08.08.2023, 16:17)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (08.08.2023/ac/a/n)



Palantir blicke sehr optimistisch in die Zukunft und habe beschlossen, die Prognosen für das Gesamtjahr anzuheben, und ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt.Palantir melde drittes profitables Quartal in FolgePalantir Technologies habe für das 2. Quartal einen Umsatzanstieg um 13% auf 533,3 Mio. US-Dollar gemeldet, was den Schätzungen der Analysten entsprochen habe. Dies sei auf einen Anstieg der Umsätze im Regierungsbereich um 15% im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen, während die Umsätze im kommerziellen Bereich um 10% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen seien. Das Unternehmen habe das dritte profitable Quartal in Folge mit einem Nettogewinn von 28 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal gemeldet. Der bereinigte Betriebsgewinn und das EBITDA hätten leicht über den Erwartungen gelegen, während der Gewinn pro Aktie den Schätzungen entsprochen habe. Das Unternehmen habe seine operative Marge im Vergleich zum Vorjahr um 2 Prozentpunkte steigern und die Kundenzahl im vergangenen Jahr um 38% erhöhen können.Q2 2023 Ergebnisse- Umsatz: 533,3 Mio. USD gegenüber 532,4 Mio. USD erwartet (+13% gegenüber dem Vorjahr)Kommerziell: 232 Millionen USD (+10% gegenüber dem Vorjahr)Kommerziell: 232 Millionen USD (+10% gegenüber dem Vorjahr)- Betriebsgewinn: 10,1 Millionen Dollar gegenüber 41,7 Millionen Dollar Verlust vor einem Jahr- Bereinigter Betriebsgewinn: 135,0 Mio. USD gegenüber 121,5 Mio. USD erwartet (+25% gegenüber dem Vorjahr)- Nettoeinkommen: 28 Millionen Dollar- Bereinigtes EPS: 0,05 USD gegenüber 0,05 USD erwartet (0,01 USD Verlust vor einem Jahr)- Bereinigtes EBITDA: 143,4 Mio. USD gegenüber 130,1 Mio. USD erwartet (+27% gegenüber dem Vorjahr)- Bereinigter freier Cashflow: 96,0 Mio. USD (+58% gegenüber dem Vorjahr)- Bereinigte operative Marge: 25% gegenüber 23,1% erwartet (23,0% vor einem Jahr)- Bereinigte operative Marge: 25% gegenüber 23,1% erwartet (23,0% vor einem Jahr)Prognosen für das Gesamtjahr angehobenDie Q2-Ergebnisse seien etwas besser als erwartet gewesen, aber der Hauptgrund für die vorbörslichen Gewinne scheine die Anhebung der Gesamtjahresprognosen zu sein. Palantir erwarte für das Gesamtjahr einen Umsatz von mehr als 2,21 Mrd. US-Dollar, was über der Mitte der bisherigen Prognosespanne von 2,19 bis 2,24 Mrd. US-Dollar liege, und einen bereinigten Betriebsgewinn von mehr als 576 Mio. US-Dollar, was über der bisherigen Prognosespanne von 506 bis 556 Mio. US-Dollar liege. Darüber hinaus gehe das Unternehmen weiterhin davon aus, dass es in jedem Quartal des Jahres 2023 positive Nettoergebnisse erzielen werde. Für das laufende Quartal (Q3 2023) rechne Palantir mit einem Umsatz von 553-557 Mio. USD und einem bereinigten Betriebsergebnis von 135-139 Mio. USD) - in beiden Fällen mehr als von den Analysten erwartet.Die Aussichten für die Zukunft des Unternehmens seien angesichts der anhaltenden KI-Begeisterung solide. Palantir habe seine Plattform für künstliche Intelligenz (Artificial Intelligence Platform, AIP) auf den Markt gebracht, die Unternehmen bei der Nutzung von KI zur Datenanalyse unterstütze. Inzwischen habe Palantir mehr als 100 Unternehmenskunden und solle sich in Gesprächen mit über 300 weiteren Unternehmen befinden. Während der KI-Wahn auf den Märkten relativ neu sei, setze Palantir bereits seit fast 20 Jahren KI in seinen Produkten für Regierungen ein und scheine in einer guten Position zu sein, um von diesem Trend zu profitieren. Ein Schub durch die Nachfrage nach KI-Produkten sei auch der Hauptgrund für die Prognoseerhöhung.- Einnahmen: 553-557 Millionen Dollar gegenüber 553,9 Millionen Dollar erwartet- Bereinigter Betriebsgewinn: 135-139 Mio. USD gegenüber 129 Mio. USD erwartetGesamtjahr 2023- Umsatz: über 2,21 Mrd. USD, gegenüber der vorherigen Prognose von 2,19-2,24 Mrd. USD (erwartet: 2,21 Mrd. USD)- Bereinigter Betriebsgewinn: über 576 Mio. USD, gegenüber der vorherigen Prognose von 506-556 Mio. USD (erwartet: 530,3 Mio. USD)- Nettoeinkommen in jedem Quartal des Jahres 2023Rückkauf von 1 Milliarde Dollar angekündigt