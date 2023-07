unter folgendem Link.



Börsenplätze Palantir-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

14,775 EUR -3,96% (21.07.2023, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

16,43 USD -4,09% (21.07.2023, 22:00)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (22.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Der US-Datenanalyse-Spezialist habe eigentlich einen Lauf. Aber nachdem die Aktie am Mittwoch zeitweise mit 18,99 USD noch ein neues Hoch erreicht habe, sei der Kurs wieder deutlich gesunken - am Freitag zeitweise bis auf 16 USD. Das entspreche in der Spitze einem Minus von rund 16% in den vergangenen Tagen.Das klinge dramatisch, sei jedoch angesichts des starken, sehr dynamischen Kursentwicklung noch kein Drama. Rein charttechnisch gesehen sei der Aufwärtstrend intakt und eine Verschnaufpause gesund. Die Abwärtsbewegung dürfte hauptsächlich mit der Korrektur im gesamten Tech-Bereich zusammenhängen. So habe seit Mittwoch dieser Woche auch der NASDAQ 100 immerhin rund 2,5% verloren. Dass der Kurs der Palantir-Aktie im Vergleich viel mehr verliere, hänge damit zusammen, dass die Aktie wesentlich volatiler als der Index sei. Seit Mai habe sich die Aktie mehr als verdoppelt. Anleger könnten sich angesichts dessen eigentlich nicht ernsthaft über die jüngste Performance von Palantir beschweren.Fundamental habe es zuletzt durchaus einmal mehr positive Neuigkeiten gegeben. So habe beispielsweise das Gesundheitsunternehmen Concordance Healthcare Solutions die Einführung eines Lieferketten-Ökosystems für das Gesundheitswesen angekündigt. Damit sollten Anbieter, Händler und Lieferanten verbunden werden. Die entsprechende Plattform sei in Zusammenarbeit mit Palantir entwickelt worden, habe es geheißen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU