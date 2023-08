Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (10.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Die Palantir-Aktie bleibe auch am zweiten Tag nach den Zahlen unter Druck. Sie habe am Mittwoch um mehr als ein Zehntel nachgegeben. Kurzfristig gehe die Tendenz eher in Richtung Korrektur. Dabei habe sich Palantir-Chef Alex Karp in einem Brief an die Aktionäre optimistisch wie immer gezeigt."Nie war die Chance bedeutsamer als jene, der wir dieser Tage begegnen2, leite Karp sein Schreiben ein. Dann erwähnt er AIP, eine neue Plattform für Künstliche Intelligenz, die das Trendthema LLMs besetzt (Large Language Models - ein Begriff, der vor allem durch ChatGPT bekannt geworden sei). Vereinfacht gesagt handele es sich dabei wohl um eine Plattform, die die Nutzung vorhandener Datenanalyse-Plattformen so intuitiv machen könnte, wie ChatGPT funktioniere.Karp schreibe: 2Die Plattform hat bereits Nutzer in über einhundert Organisationen. Unter ihnen befinden sich einige der größten Unternehmen der Welt, die in den Sektoren Gesundheitswesen, Finanzen, Automobil und Energie engagiert sind." Die Nachfrage nach AIP sei "mit nicht zu vergleichen, was wir in den vergangenen zwanzig Jahren erlebt haben". Derzeit führe Palantir "Gespräche mit mehr als dreihundert weiteren Unternehmen". Karp weiter: "Wir haben die Integrationsplattform entwickelt, die sie brauchen. Die Resonanz, die wir nur wenige Monate nach ihrer Veröffentlichung feststellen, ist für unser Unternehmen ein Wendepunkt."Klinge super, oder? Palantir-Kenner würden aber wissen, dass Karp praktisch traditionell sehr selbstbewusste Aussagen tätige. Bereits im April habe er in Bezug auf KI von einer deutlichen Beschleunigung der Nachfrage gesprochen. Im Februar habe er gesagt: 2Palantir wächst wie Unkraut.2 Solche Aussagen wecken Erwartungen. Erwartungen, mit denen das Wachstum bislang nicht ganz Schritt halten könne. Dementsprechend komme es nicht ganz überraschend, dass die Palantir-Aktie nach einem starken Lauf nun korrigiere.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies.