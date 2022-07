Börsenplätze Palantir-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.In einem freundlichen Gesamtmarkt habe sich der Kurs der Palantir zuletzt wieder an die 10-Dollar-Marke herantasten können. Auch der Nachrichtenfluss von Geschäftsseite bleibe positiv. Die US Army, die ohnehin ein guter Kunde Palantirs sei, gebe nun einen weiteren millionenschweren Vertrauensbeweis für das Unternehmen ab.Eine bereits bestehende Zusammenarbeit zwischen dem Army Research Laboratory und Palantir werde um zwei Jahre verlängert. Es gehe darum, Palantirs Daten- und KI-Kapazitäten noch mehr Soldaten zur Verfügung zu stellen. Das lasse sich die Army 99,9 Millionen Dollar kosten.Wie sich Palantirs Geschäft in wirtschaftlich wilden Zeiten insgesamt entwickele, werde am 8. August etwas klarer. Dann veröffentliche das Unternehmen seine Zahlen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Palantir.