Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (24.05.2023/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Palantir-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) charttechnisch unter die Lupe.Nach den dynamischen Kursverlusten der letzten zwei Jahre habe die Palantir-Aktie zuletzt die Kurve bekommen. Doch der Reihe nach: Im Anschluss an eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation sei dem Technologietitel mit dem Bruch des seit Januar 2021 besehenden Baissetrend (akt. bei 9,81 USD) das nächste charttechnische Ausrufezeichen gelungen. "Trendwende plus Trendbruch", das seien die beiden Grundvoraussetzungen für eine nachhaltige Wende zum Besseren. In diesem Kontext liefere der Spurt über das Hoch vom August 2022 bei 11,62 USD ein weiteres Pro-Argument. Letztere Weichenstellung lasse zudem auf die Ausprägung einer großen, unteren Umkehr hoffen. In dieser Gemengelage definiere die Kombination aus dem Hoch vom 10.April (14,86 USD) und einem Fibonacci-Level (15,08 USD) das nächste Anlaufziel. Zusätzlicher Rückenwind komme von Seiten des trendfolgenden MACD, der im Wochenbereich "bullish" zu interpretieren sei und auf Monatsbasis gerade an einem neuen Einstiegssignal arbeite. Auf der Unterseite bestünden dagegen wichtige Unterstützungen in Form eines Gaps auf Tagesbasis (10,39 USD zu 10,29 USD) sowie in Form des o. g. Abwärtstrends, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 24.05.2023)