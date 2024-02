NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (08.02.2024/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Palantir-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) charttechnisch unter die Lupe.Auf die "zwei Ts" - Trendwende plus Trendbruch - des vergangenen Jahres als Befreiungsschlag sei bei der Palantir-Aktie ein erster Aufwärtsimpuls gefolgt. In den letzten Monaten sei dieser allerdings in eine Schiebezone zwischen 14 USD und 22 USD übergegangen. Nun habe der Technologietitel die 38-Wochen-Linie (akt. bei 16,68 USD) als Sprungbrett gen Norden genutzt und dabei auch den Ausbruch aus der zuvor beschriebenen Tradingrange vollzogen. Letzteres sorge für ein starkes trendbestätigendes Signal, zumal auch im Verlauf des RSI-Indikators eine Konsolidierungsflagge nach oben aufgelöst worden sei. Darüber hinaus ergebe sich aus der Höhe der Schiebezone ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 8 USD. Perspektivisch reiche das also aus, um das Hoch vom September 2021 bei 29,29 USD ins Visier zu nehmen. Auf dem Weg in diese Region würden die horizontalen Barrieren bei rund 25 USD ein wichtiges Etappenziel markieren. Um den Ausbruch nicht zu negieren, gelte es in Zukunft, nicht mehr unter das Hoch vom August vergangenen Jahres bei 20,24 USD zurückzufallen. Entsprechend biete sich dieses Level als Stop-Loss an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 08.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link