NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

10,11 USD +9,65% (15.02.2023, 22:00)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (16.02.2023/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Palantir-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) charttechnisch unter die Lupe.Nach dem Börsengang und einem ersten Hype - inklusive des bisherigen Allzeithochs vom Januar 2021 bei 45 USD - befinde sich die Palantir-Aktie seither im Baissemodus. Vor diesem Hintergrund handele es sich um eine antizyklische Trading-Gelegenheit, aber um eine mit Charme. Das liege insbesondere an der jüngsten Stabilisierung und dem Spurt über die Widerstandszone aus dem Tief vom Oktober 2020 und dem Hoch vom November 2021 bei 8,90/9,06 USD. Die mögliche Gezeitenwende werde von verschiedenen Indikatoren bestätigt. So würden beispielsweise RSI und MACD positive Divergenzen aufweisen, indem die letzten Verlaufstiefs nicht mehr durch die entsprechenden Indikatorenpendants bestätigt worden seien. Im Verlauf des Oszillators liege zudem eine Bodenbildung vor. Charttechnisch stecke der Abwärtstrend der letzten beiden Jahre (akt. bei 11,70 USD) das nächste Anlaufziel ab, welches zudem bestens mit dem Hoch vom Sommer 2022 (11,62 USD) harmoniere. Als Absicherung auf der Unterseite biete sich das jüngste Aufwärtsgap auf Tagesbasis bei 8,23/7,78 USD an, denn ein Schließen dieser Kurslücke würde die aktuellen Trendwendeambitionen des Technologietitels negieren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 16.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:9,451 EUR -0,02% (16.02.2023, 08:53)