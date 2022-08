Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (04.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.So manch ein Anleger habe die Palantir-Aktie bereits abgeschrieben, nachdem der Titel sich seit Jahresanfang im Tief mehr als gedrittelt habe. Seit Mai hätten jedoch die Bullen wieder das Ruder übernommen. Das Papier habe seitdem rund 77 Prozent zugelegt.Die Aktie notiere bereits über der 50- und 100-Tage-Linie und komme jeden Tag der wichtigen 200-Tage-Linie bei rund 14 Dollar näher. Aus charttechnischer Sicht spreche vieles dafür, dass die Erholungsrally weitergehe.Die Anleger würden damit die zahlreichen positiven News aus dem operativen Geschäft des Softwareanbieters honorieren. Zuletzt habe Palantir seine Zusammenarbeit mit der U.S. Army um weitere zwei Jahre verlängert. Der Deal solle Palantir weitere 100 Millionen Dollar einbringen.Weitere lukrativen Kooperationen habe Palantir unter anderem mit Micron und dem Darmstädter Unternehmen Merck KGaA geschlossen.Nach der Überwindung der 10-Dollar-Marke spreche vieles dafür, dass die dynamische Erholungsrally von Palantir weitergehe. Hierzu müsse der Softwareanbieter jedoch mit seinen Quartalszahlen überzeugen.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.08.2022)