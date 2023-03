Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies.



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (16.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es gehöre zur Geschäftsidee von Palantir, sich praktisch überall auszubreiten. Weil in jeder Branche datengestützte Entscheidungen zu besseren Ergebnissen führen könnten, wenn erst mal der richtige Ansatz gefunden sei. Dementsprechend sei Palantir schon längst über seine Wurzeln im Militär- und Geheimdienstmilieu hinausgewachsen.Neben Regierungskunden habe der US-Spezialist für Datenanalyse auch immer mehr Privatunternehmen, die seine Dienste in Anspruch nehmen würden. Bekannt sei unter anderem die Zusammenarbeit mit Airbus im Bereich der Lieferkette für Flugzeugteile. Auch bei zahlreichen Start-ups sei Palantir beteiligt - bislang allerdings mit mäßigem Erfolg. Diese Woche habe Palantir wieder einmal eine interessante Kooperation gemeldet.FCG, nach eigenen Angaben ein führendes europäisches Beratungsunternehmen für Governance (Unternehmensführung), Risiko und Compliance (GRC), werde gemeinsam mit Palantir Dienstleistungen für Kunden aus diversen Branchen in ganz Nordeuropa entwickeln. Kunden sollten so unter anderem in die Lage versetzt werden, regulatorische Anforderungen besser nachkommen zu können."Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der FCG, um den nordischen Finanzsektor intelligenter, sicherer und nachhaltiger zu machen", habe Noam Perski, Palantir-Leiter für die Nord-Region, gesagt. Kombiniert werde dabei das Branchenwissen von FCG mit Palantirs "bahnbrechender Technologie-Plattform".Ein Kauf drängt sich für Trendfolger derzeit nicht auf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: