Börsenplätze Palantir-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

13,955 EUR -0,57% (11.08.2023, 17:38)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

15,28 USD -0,78% (11.08.2023, 17:26)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (11.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Jetzt müsse sich zeigen, wie nachhaltig die Aufwärtstendenz bei Palantir sei. Die Sicht der Skeptiker laute: Der extreme Kursanstieg seit Mai sei v.a. durch Privatanleger befeuert worden, die bereits kurz nach dem Börsengang für eine Rally gesorgt hätten. Damals sei anschließend der Zusammenbruch gefolgt. Dazu komme der aktuelle KI-Hype. Wobei Kritiker anmerken würden, dass Palantirs Angebote nicht mit generativen KI-Produkten wie ChatGPT in einen Topf geworfen werden sollten. Letztendlich habe das Anfang der Woche gemeldete Wachstum beim US-Datenanalysespezialisten im Rahmen der Analystenschätzungen gelegen. Aber die Analysten hätten mehrheitlich, wie berichtet in Sachen Palantir eine eher abwartende Haltung und würden im Schnitt zumindest Abwärtspotenzial für den Kurs bis auf 13 USD sehen.Ein Umsatzplus von 13% gegenüber dem Vorjahreszeitraum dürfte zudem auch einige Anleger ernüchtert haben. Jedenfalls sei Palantir im Quartal direkt zuvor noch auf 18% Wachstum gekommen. Palantir-Chef Alex Karp spreche zudem immer wieder von unvergleichlicher Nachfrage und einem Wachstum "wie Unkraut" bei Palantir. In den Zahlen spiegele sich das bislang aber eigentlich nicht wieder. Jedenfalls gebe es andere Unternehmen im IT-Bereich, die deutlich stärker wachsen würden. Und günstig wirke Palantir auch sonst nicht. Das Kursgewinnverhältnis liege aktuell und mit Blick auf die kommenden Jahre jedenfalls schätzungsweise deutlich über 50 - falls Palantir nicht irgendwann doch noch ungewöhnlich hohes Wachstum liefern könne.Die laufende Korrektur der Palantir-Aktie sei insofern nur folgerichtig. Die große Frage dabei: Wie tief gehe es? Die charttechnische Antwort darauf sei ein "Kommt drauf an". Zumindest ein Großteil des jüngsten Kursanstiegs seit Juni sei bereits neutralisiert worden. Derzeit bahne sich ein harter Kampf um die 15-USD-Marke an. Halte diese nicht, wäre noch um die 14 USD eine Unterstützung zu erwarten. Und wenn es noch tiefer gehe? In dem Fall wäre eigentlich Platz nach unten bis 10 USD.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link