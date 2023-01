Börsenplätze Palantir-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

6,549 EUR -0,94% (26.01.2023, 17:47)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

7,055 USD -2,29% (26.01.2023, 17:33)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (26.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Auf deutschem Kurszettel stehe teils noch ein Plus, an der US-Börse gehe es für die Palantir-Aktie schon wieder abwärts. Auslöser für den jüngsten, kurzfristigen Aufwärtsschub dürfte die Nachricht gewesen sein, dass Palantir nach einer Cloud-Kooperation mit Google nun auch mit Microsofts ( ISIN US5949181045 WKN 870747 ) Azure verbunden sei.Laut Palantir-Blog (Englisch) werde die Foundry-Plattform auch in der Microsoft-Cloud verfügbar sein. Das solle - wie gewohnt - dazu beitragen, dass Kunden ihre Daten besser zusammenführen und analysieren könnten.Offen bleibe - wie gewohnt -, wie sich die Zusammenarbeit auf Palantirs Geschäftszahlen auswirken könnte. Ein Gamechanger sei die Nachricht wohl nicht. Dementsprechend verwundere es auch nicht, dass heute wieder mal der Verkaufsdruck überwiegt. Der nächste Kursimpuls von fundamentaler Seite dürfte wohl erst in knapp drei Wochen kommen: Am 13. Februar veröffentlicht Palantir nachbörslich seine Quartalszahlen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.01.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link