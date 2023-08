NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

17,99 USD -1,15% (07.08.2023, 22:00)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (08.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von Analyst Alex Zukin von Wolfe Research:Alex Zukin, Analyst von Wolfe Research, hebt das Kursziel für die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) von 6,00 auf 7,50 USD an.Palantir habe Ergebnisse für das zweite Quartal mit geringeren Umsatz- und Gewinnsteigerungen gemeldet, während die Margenschätzungen für das Geschäftsjahr 2023 leicht angehoben worden seien, so Wolfe Research in einer Research Note. Das Unternehmen sage, dass sich wichtige Kennzahlen, einschließlich der Umsätze im kommerziellen und staatlichen Bereich, weiter verschlechtern würden, während zukunftsorientierte Leistungsindikatoren ein moderates Wachstum zeigen würden.Alex Zukin, Analyst von Wolfe Research, stuft die Aktie von Palantir Technologies unverändert mit dem Rating "underperform" ein. (Analyse vom 08.08.2023)Börsenplätze Palantir-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:16,02 EUR -1,99% (08.08.2023, 13:49)