Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

18,205 EUR +0,36% (22.11.2023, 12:03)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

19,80 USD -7,22% (21.11.2023)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (22.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Chicago (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von William Blair & Co:Louie DiPalma, Analyst von William Blair & Co, bewertet die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) in einer aktuellen Aktienanalyse mit dem Votum "underperform".Die Palantir-Aktien hätten einen Kursrückgang verzeichnet, nachdem der britische National Health Service (NHS) in einer Pressemitteilung bekannt gegeben habe, dass er einen Vertrag mit einer Laufzeit von sieben Jahren und einer Investition von bis zu 330 Mio. GBP in die Federated Data Platform und damit verbundene Dienstleistungen an eine Gruppe unter der Leitung von Palantir Technologies UK vergebe, die von Accenture, PwC, NECS und Carnall Farrar unterstützt werde.Der Vertragswert in der Pressemitteilung "scheint deutlich geringer zu sein" als der NHS, der zuvor einen Gesamtvertragswert von 480 Mio. GBP über sieben Jahre angegeben habe. Der Analyst glaube, dass der Gesamtvertragswert immer noch 480 Mio. GBP betragen könnte, wenn man die Optionen einbeziehe. Darüber hinaus habe Palantir "mehr Partner als bisher bekannt gegeben, die sich an den Kosten beteiligen", so DiPalma.Louie DiPalma, Analyst von William Blair & Co, stuft die Palantir-Aktie mit "underperform" ein. (Analyse vom 21.11.2023)Börsenplätze Palantir-Aktie: