NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

24,83 USD +5,24% (08.02.2024, 20:06)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (08.02.2024/ac/a/n)



Great Falls (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von D.A. Davidson & Co.:D.A. Davidson & Co. erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR).Die Ergebnisse des KI-Datenspezialisten für das vierte Quartal seien inmitten einer anziehenden Kundennachfrage positiv gewesen, wobei Palantir seine erweiterten Marktchancen mit einer Go-to-Market-Lösung nutze, die bei den Kunden Anklang finde, heiße es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Palantir sei in der Lage, sein Wachstum bis 2024 aufgrund des anhaltenden Interesses an seiner Plattform weiter zu beschleunigen.D.A. Davidson & Co. hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "neutral"-Rating für die Palantir-Aktie bestätigt und das Kursziel von 18 auf 19 USD angehoben. (Analyse vom 06.02.2024)Börsenplätze Palantir-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:23,16 EUR +5,66% (08.02.2024, 20:21)