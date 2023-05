Börsenplätze Palantir-Aktie:



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Beim Krieg in der Ukraine sei Palantir mit seiner Software mittendrin, wenn es um die Auswahl potenzieller Ziele und das Erfassen von Kriegsverbrechen gehe. Palantir-Chef Alex Karp habe die Macht von KI-Software in der Vergangenheit mit der einer Atomwaffe gleichgesetzt. Doch auch wenn irgendwann Frieden in der Ukraine einkehrte werde Palantir dabei sein.Der US-Datenanalysespezialist werde seine Verbindungen zum ukrainischen Staat ausbauen und beim Wiederaufbau helfen. Das hätten Palantir und die Ukraine heute gemeldet. Ein Schwerpunkt solle demnach auf der Neuerrichtung von Schulen in zerstörten Gebieten liegen. "KI wäre hilfreich, um sich darauf zu konzentrieren, wie viele neue Schulen benötigt werden", habe Digital-Minister Mychajlo Fedorow gesagt.Mit Schulen werde allerdings wohl noch lange nicht Schluss sein, wenn es darum gehe, zerstörte Infrastruktur in der Ukraine zu reparieren oder zu bauen. Laut dem geschäftsführenden Vizepräsident von Palantir für Europa, Louis Mosley, sollten in den nächsten Monaten zudem weitere Details zur wirtschaftlichen Entwicklung der Ukraine geklärt werden. Ziel des Landes sei es, "die Ukraine zu einem Tech-Hub und Powerhouse in Europa zu machen".Im April habe Palantir zudem eine Vereinbarung mit der Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine gemeldet, die es Ermittlern vor Ort und in ganz Europa ermöglichen werde, die Daten zu Zehntausenden Kriegsverbrechen gemeinsam zu nutzen.Kurzfristig orientierte Anleger dürften angesichts des Momentums bei der Aktie ohnehin dabei sein, aber auch spekulativ orientierte Langfristinvestoren können Palantir zumindest auf der Watchlist haben, auch wenn die aktuelle Kaufwelle schon so dynamisch verlaufen ist, dass sich kurzfristig eine gewisse Überhitzung andeutet und es die Aktie dementsprechend auch noch mal günstiger geben könnte, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link