NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

26,16 USD +9,87% (06.03.2024, 22:00)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (07.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von Mizuho Securities USA:Mizuho Securities USA erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR).Der US-Datenanalyse-Spezialist habe eine 178 Mio. USD schwere Vertragsverlängerung von für das TITAN-Programm erhalten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dies stelle eine große Erweiterung gegenüber dem vorherigen Auftrag vom Juni 2022 dar. Das Analysehaus sei durch die kürzlich verbesserte Entwicklung bie Palantir ermutigt und glaube, dass das Unternehmen eine gute Chance habe, künstliche Intelligenz in Zukunft zu monetarisieren. Mizuho Securities USA glaube jedoch, dass eine weitere mehrfache Expansion eine Herausforderung darstellen könnte.Mizuho Securities USA hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "neutral"-Votum für die Palantir-Aktie bestätigt und das Kursziel von 18 auf 21 USD angehoben. (Analyse vom 06.02.2024)Börsenplätze Palantir-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:24,97 EUR +4,13% (07.03.2024, 14:23)