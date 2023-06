unter folgendem Link.



Börsenplätze Palantir-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

14,485 EUR -2,10% (20.06.2023, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

15,79 USD -3,13% (20.06.2023, 22:00)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (21.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Auf den ersten Blick sei es eine schlechte Nachricht: Die US-Investmentbank Raymond James ziehe ihre "strong buy"-Empfehlung für die Palantir-Aktie zurück. Anleger, die beim US-Datenanalyse-Spezialisten investiert seien, würden sich deswegen jedoch nicht grämen brauchen, wie ein Blick auf die Details und den Kursverlauf zeige. Mehr als 100% sei der Palantir-Kurs seit Anfang Mai gestiegen. Ein "strong buy" gebe es für die Aktie nach diesem Lauf von Raymond James zwar nicht mehr, aber für eine Kaufempfehlung reiche es trotzdem. Und: Das bisherige Kursziel (15 USD) sei auf 18 USD angehoben worden und liege damit über dem aktuellen Kursniveau. Andere Analysten seien aber deutlich zurückhaltender.Analysten seien bezüglich Palantir aber relativ skeptisch. Dass sich nach der Kursverdopplung innerhalb weniger Wochen nun erst recht warnende Stimmen mehren würden, komme nicht überraschend, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU