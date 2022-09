Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (21.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Der Kurs der Palantir-Aktie habe sich in den vergangenen Tagen etwas stabilisieren können. Zumindest ein neues Korrekturtief sei bislang vermieden worden. Langfristig orientierte Anleger könnten sich über die ernüchternde Kursentwicklung zudem mit einer aktuellen Pressemitteilung hinwegtrösten, in der sich auch der Palantir-Chef äußere.Das Datenanalyse-Unternehmen habe mitgeteilt, dass Palantir laut der Marktforscher von IDC die Nummer eins unter den KI-Software-Plattformen sei - sowohl beim Marktanteil als auch beim Umsatz. Und laut Palantir-Chef Alex Karp gebe es noch viel Potenzial für weiteres Wachstum: "Während sich die meisten Unternehmen damit begnügen, die idiosynkratischen Bedürfnisse und Ineffizienzen ausgewählter Kunden in einer Teilmenge von Branchen zu adressieren, ist der Markt, den wir ansprechen wollen, im Grunde unbegrenzt."Fundamental habe die Entwicklung bei Palantir zuletzt nicht so recht überzeugt. Auch charttechnisch sei die Entwicklung nicht berauschend. Grundsätzlich sei das US-Unternehmen jedoch auf Kurs und habe hervorragende Software-Lösungen für seine Kunden. Unterm Strich sei die in den vergangenen Wochen vom "Aktionär" mehrfach ausgegebene Seitenlinie-Empfehlung bislang goldrichtig gewesen, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Palantir-Aktie: