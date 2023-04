Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (24.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Egal, was man von Palantir halte: Der umstrittene US-Datenanalyse-Spezialist verstehe es immer wieder, mit seinen Produkten und deren Einsatzmöglichkeiten für Aufmerksamkeit zu sorgen. Bereits sei bekannt gewesen, dass Palantir maßgeblich die Ukraine im militärischen Bereich unterstütze, beispielsweise bei der Zielfindung.Heute melde Palantir zudem eine "bahnbrechende Vereinbarung mit der Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine, die es Ermittlern vor Ort und in ganz Europa ermöglichen werde, alle wichtigen Daten zu mehr als 78.000 registrierten Kriegsverbrechen gemeinsam zu teilen, zu integrieren und zu verarbeiten".Kurzum: Palantir-Software unterstütze nun auch maßgeblich bei der Verfolgung von Kriegsverbrechen. Die Software des Unternehmens solle unter anderem die Integration von Open-Source-Aufklärung und Satellitenbildern ermöglichen, also zum Beispiel Zeugenaussagen von Opfern mit Fotos und Videos aus sozialen Medien zusammenführen. Es gehe darum, riesige Datenmengen zu bewältigen, Quellen zu checken und mögliche Querverbindungen zu identifizieren. "Die Analyse von so viel Beweismaterial wäre ohne moderne IT-Lösungen praktisch unmöglich", zitiere Palantir den Generalstaatsanwalt der Ukraine, Andriy Kostin.Ukrainische und internationale Partner könnten laut Palantir mit der Software auf sichere und legale Weise Informationen sammeln und austauschen, die sonst isoliert wären. Dabei werde unter anderem der Schutz von Zeugen gewährleistet. "Zudem wird sichergestellt, dass die Beweiskette während des gesamten Ermittlungsprozesses vor Manipulationen geschützt ist."Die heutige Meldung dürfte Palantir-Kenner nur bedingt überraschen: Der Einsatz der Software an dieser Stelle sei logisch. Spannend wird aus Anlegersicht, ob es Palantir gelingen wird, aus dem Einsatz seiner Software in der Ukraine längerfristig auch Aufträge zu generieren, die signifikant zur Gewinnentwicklung beitragen können, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.04.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies.