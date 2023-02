Börsenplätze Palantir-Aktie:



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (14.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Da sei die Entscheidung: Nach den Zahlen sei ein Test der Tiefs bei der Palantir-Aktie erst mal vom Tisch. Stattdessen springe der Kurs des US-Softwareunternehmens nach den gestern Abend verkündeten Ergebnissen zunächst mit einem Plus von gut 16% an den oberen Rand eines Seitwärtsbereichs. Ausschlaggebend dafür dürfte v.a. eine Überraschung beim Gewinn sein.Palantir habe im abgelaufenen Quartal erstmals Profitabilität auf GAAP-Basis erreicht (0,01 USD je Aktie) und erwarte, dass 2023 dank strengerer Kostenkontrolle schwarze Zahlen geschrieben würden. Damit sei der US-Datenspezialist eigenen Angaben zufolge seinen internen Erwartungen zwei Jahre voraus. Analysten hätten für 2023 mehrheitlich mit etwa 0,11 USDVerlust je Aktie gerechnet.Der Umsatz habe mit 509 Mio. USD leicht über der Konsenserwartung. Das klinge erst mal stark, aber es gebe auch Schattenseiten. Ein aktuelles Umsatzwachstum irgendwo um die 20% sei halt nicht so explosiv, wie die einst von Palantir-Chef Alex Karp versprochenen 30% und mehr pro Jahr bis 2025. Das Privatkundengeschäft sei zuletzt nur um 11% gewachsen. Und der Ausblick für das laufende Quartal liege unter dem Analystenkonsens.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Palantir.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link