Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-TV-Moderator Jim Cramer sei bekannt für seine klare Meinung. Für das Datenanalyse-Unternehmen Palantir und dessen Chef Alex Karp habe Cramer bislang kaum viel übrig gehabt. Palantirs Pressemeldungen mit Fokus auf das Thema KI seien nur etwas für "Memesters", also junge, internetaffine Menschen, die sich für den Hype der Stunde interessieren würden.Cramer habe das vor rund einem Monat gesagt, nachdem Palantir gerade eine Ausweitung seiner Kooperation mit Microsoft gemeldet habe. Über eine ähnliche Meldung habe auch "Der Aktionär" im Januar schon verhalten berichtet, weil daraus eigentlich nur hervorgegangen sei, dass Palantirs Foundry-Plattform auch in der Microsoft-Cloud verfügbar sein werde. Das solle zu besserer Datenanalyse für Kunden führen. "Offen bleibt - wie gewohnt -, wie sich die Zusammenarbeit auf Palantirs Geschäftszahlen auswirken könnte. Ein Gamechanger ist die Nachricht wohl nicht. Dementsprechend verwundert es auch nicht, dass heute wieder mal der Verkaufsdruck überwiegt", habe es weiter geheißen. Auch Cramer sei offenbar irgendwann einfach ernüchtert gewesen über die Meldungen, in denen zwar klangvolle Namen aufgetaucht seien, aber aus denen sich kaum habe schließen lassen, inwiefern sich das letztendlich in der Bilanz niederschlagen würde.Alex Karp wiederum sei in Ungnade gefallen, weil er laut Cramer auf einer Konferenz das "F-Wort" ("fuck") benutzt habe. "Total unnötig" sei dieses Fluchen gewesen, habe Cramer in der CNBC-Sendung "Squawk On The Street" gesagt.Inzwischen habe Cramer seine Meldung zu Palantir aber offenbar geändert. Er sei vor allem kritisch gewesen, weil Karp mit Palantir keine Gewinne erzielt habe, habe Cramer diese Woche in der gleichen Sendung gesagt. Und jetzt? "Sie haben Geld gemacht", habe Cramer nach den jüngsten Palantir-Zahlen gesagt. Dies sei ein "Wendepunkt". Zuvor habe sich Palantir nur darum gekümmert, die "Welt zu beherrschen". Aber jetzt sei die Wende gelungen, "auf die wir alle gehofft haben. Es war ein klarer Wendepunkt und ich denke, die Aktie sollte steigen."Spannend wird mit Blick auf die kommenden Tage, ob sich der Kurs diesmal nachhaltig über 10 Dollar behaupten kann oder nach einer kurzen Aufwärtsbewegung einmal mehr zusammenklappt, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Palantir-Aktie. (Analyse vom 10.05.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies.