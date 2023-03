Börsenplätze Palantir-Aktie:



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (01.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Jetzt also doch: Monatelang habe u.a. Palantir-Chef Alex Karp betont, wie anders Palantir doch sei. Schließlich sei das US/Unternehmen weiter auf Expansionskurs und stelle Mitarbeiter ein. Doch seit einigen Tagen sei klar: Auch Palantir entlasse Mitarbeiter. Mehr als 70 Jobs beim US-Datenanalyse-Spezialisten würden gestrichen. Das entspreche etwa 2% Palantir-Belegschaft.In strategisch wichtigen Bereichen solle zwar auch künftig eingestellt werden, aber unter dem Strich reihe sich Palantir mit der zu Wochenbeginn bekannt gewordenen Entscheidung in die Reihe der zahlreichen Tech-Unternehmen ein, die bereits in den vergangenen Wochen Entlassungen verkündet hätten, um Kosten zu sparen. "Unser Unternehmen befindet sich an einem Wendepunkt, und um uns weiterzuentwickeln, treffen wir die schwierige Entscheidung, Teams in mehreren Bereichen zu reduzieren", habe Palantir gegenüber Bloomberg erklärt. "Obwohl weniger als zwei Prozent unserer Belegschaft von diesen Veränderungen betroffen sind, sind dies unglaublich schmerzhafte Entscheidungen, aber die richtigen für die Zukunft des Unternehmens."Bislang habe Palantir betont, im Gegensatz zu anderen Tech-Unternehmen keine Entlassungen vorzunehmen, sondern Leute einzustellen. 2022 sei die Zahl der Angestellten noch gestiegen. Palantir-Chef Karp habe auf dem Weltwirtschaftsforum im Januar gesagt, dass sein Unternehmen zwar seine Ausgaben prüfe, aber die Mitarbeiterzahl auch dieses Jahr erhöhen wolle. Mit der aktuellen Entscheidung entzaubere sich Palantir ein Stück weit selbst. Zuvor habe bereits der Kursverlauf der Palantir-Aktie gezeigt, dass sich das Unternehmen mitnichten den Marktmechanismen entziehen könne. Auch wenn durch die neue Maßnahme Kosten gespart werden sollten: So richtig überzeugt seien Investoren offenbar nicht. Bei der Palantir-Aktie herrsche jedenfalls seit Tagen wieder Abgabedruck, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.03.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link