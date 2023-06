Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



14,54 USD -1,16% (01.06.2023, 22:00)



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (02.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während der Kurs von Palantir gestiegen sei, hätten Top-Führungskräfte des US-Datenanalyse-Unternehmens in den vergangenen Wochen Aktien im Wert von mehreren Millionen Dollar verkauft. Auf den ersten Blick wirke das wie ein klares Warnzeichen. Palantir-Kenner würden allerdings wissen: So ganz ungewöhnlich sei das bei diesem Unternehmen eigentlich nicht.Natürlich wirke es erst mal befremdlich, wenn man lese, dass in den letzten Mai-Wochen unter anderem Palantir-Chef Alex Karp persönlich für fast fünf Millionen Dollar verkaufe. Ähnlich sehe es bei Finanzchef David Glazer aus. Auch Ryan Taylor, Leiter der Rechtsabteilung und Chief Revenue Officer, habe verkauft. Shyam Sankar, der Chief Technology Officer bei Palantir ebenfalls.Würden die Führungskräfte etwa der Entwicklung bei Palantir misstrauen? Sei hier nur mal schnell ein Kursanstieg ausgenutzt worden?Wohl eher nicht. Jedenfalls fänden sich in den Verkaufsmeldungen, die bei der US-Börsenaufsicht eingegangen seien, Vermerke, wonach die Verkäufe aus steuerlichen Gründen im Zusammenhang mit Aktienvergütungen er und im Rahmen bereits bestehender Handelspläne erfolgt seien.Palantirs großzügiger Umgang mit aktienbasierter Vergütung sei zwar umstritten, in die jüngsten Verkäufe müssten Anleger aber nicht zu viel hineininterpretieren. Zumal der Palantir-Kurs anschließend weiter gestiegen sei - und zuletzt Kursschwächen stets nur sehr kurz angehalten hätten. Der Markt habe mit den Verkaufsmeldungen demnach kein Problem. Es bleibt aber dabei, dass sich auf dem aktuellen Niveau die Aufwärtsdynamik erst einmal etwas nachlassen könnte, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Palantir-Aktie. (Analyse vom 01.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies.