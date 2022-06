Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

9,646 EUR +7,42% (24.06.2022, 22:27)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

10,19 USD +7,72% (24.06.2022, 22:00)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (26.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Tolle Handelswoche für Palantir-Anleger: Mit dem Kurs der Aktie sei es in den vergangenen Tagen stetig bergauf gegangen. Die Abwärtskurslücke, die Anfang Mai nach den Zahlen aufgerissen worden sei, sei mittlerweile geschlossen. Der Palantir-Aktie sei notiere wieder zweistellig. Am Donnerstag habe zudem Goldman Sachs die Coverage für die Aktie mit dem Votum "neutral" und einem Kursziel von 10 USD aufgenommen. Diese Marke habe das Papier inzwischen schon erreicht.Mit dem jüngsten Kursanstieg versuche sich die Palantir-Aktie an einer Bodenbildung. In der kommenden Handelswoche werde spannend, ob sich der Kurs nachhaltig über der 10-USD-Marke behaupten könne, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.06.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Palantir.Börsenplätze Palantir-Aktie: