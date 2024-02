NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

24,44 USD -3,82% (16.02.2024, 22:00)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (19.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.

Der Megatrend KI befeuere Palantir immer weiter. Die Zahlen des US-Datenanalyse-Spezialisten seien an der Börse sehr gut angekommen, die Aktie habe einen starken Kurssprung vollzogen. Die KI-Lösungen des von Peter Thiel gegründeten Unternehmens würden nun auch verstärkt Verwendung im zivilen Bereich finden. Bei Palantir sei vieles in Bewegung. Auch wenn die Aktie teuer sei, fühle er sich derzeit mit ihr wohler als bei einem überhitzten "Hardware-Titel", so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.02.2024)