Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (27.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Der Lauf der Palantir-Aktie habe sich auch am Freitag fortgesetzt. Bis auf 14,19 USD sei der Kurs des US-Datenanalyse-Spezialisten zeitweise gestiegen. Unterdessen habe Palantir für den 1. Juni eine Konferenz angekündigt, die von Beobachtern aus aller Welt live verfolgt werden könne. Dabei werde es v.a. um eine relativ neue Plattform gehen."Palantir Announces Live Stream of its First AIPCon", heiße es heute in einer Pressemitteilung von Palantir. "AIPCon" stehe dabei offenbar für eine Veranstaltung, auf der Palantir neue KI-Plattform "Artificial Intelligence Platform" (AIP) vorgestellt werden solle. Diese arbeite u.a. mit LLM (also mit einem Large Language Model - einfacher ausgedrückt: Sprach-KI). Das Besondere: AIP könne von Kunden in deren privaten Netzwerken genutzt werden. Das bedeute volle (Daten-)Kontrolle.Am 1. Juni solle die Kundenkonferenz stattfinden - und öffentlich live gestreamt werden. Palantir-Anleger könnten sich also selbst ein Bild machen. Auf der Konferenz solle es um die schnelle Einführung von AIP gehen. CEO Alex Karp werde die Veranstaltung eröffnen. Vorgestellt werden sollten die neueste AIP-Version und die aktuellen KI-Fähigkeiten von Palantirs Foundry-Plattform.Präsentationen werde es auch von Palantir-Kunden geben, darunter der weltbekannte Netzwerkausrüster Cisco Systems. Auch Vertreter von Lockheed Martin (Rüstung) Panasonic Energy würden anwesend sein. Insgesamt seien mehr als 25 Kunden angekündigt, die mutmaßlich - wie von ähnlichen Palantir-Veranstaltungen gewohnt - über konkrete Anwendungsfälle aus der Praxis berichten würden, was einen guten Eindruck über die Nutzungsmöglichkeiten und das Potenzial von Palantirs Produkten geben könne.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies.