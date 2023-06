NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (20.06.2023/ac/a/n)



St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von Raymond James:Raymond James stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) herab, erhöht aber das Kursziel.Raymond James sei von der Positionierung von Palantir im Bereich der künstlichen Intelligenz begeistert nach wie vor, begründe die Herabstufung jedoch mit dem Kursanstieg der Aktie um mehr als 60% seit dem Bericht über die Q1-Ergebnisse Anfang Mai, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Der jüngste Anstieg der Aktien in Verbindung mit einer erstklassigen Bewertung mache die Suche nach einem Katalysator in naher Zukunft schwieriger.Raymond James hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Palantir-Aktie von "strong buy" auf "outperform" herabgestuft und das Kursziel von 15 auf 18 USD angehoben. (Analyse vom 20.06.2023)Börsenplätze Palantir-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:15,01 EUR +1,45% (20.06.2023, 15:35)