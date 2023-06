Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies.



Börsenplätze Palantir-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

14,33 EUR +0,74% (06.06.2023, 17:41)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

15,235 USD -0,03% (06.06.2023, 17:27)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (06.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während die Palantir-Aktie laufe und laufe, bleibe auch der Nachrichtenfluss von Unternehmensseite in der richtigen Richtung in Bewegung. Heute melde Palantir den Start eines neuen Produkts in der Amazon-Cloud AWS. Bereits gestern sei zudem einmal mehr der Abschluss eines großen Staatsauftrags verkündet worden."Foundry for Manufacturing" nenne sich das neue Angebot, das via AWS nun offiziell erhältlich sei. Die Meldung dazu sei gewohnt umständlich formuliert, ohne direkt etwas über das tatsächliche Umsatz-Potenzial zu verraten: "Dieses integrierte Angebot ermöglicht es Anwendern, Industriedaten, Entscheidungen und Abläufe zusammenzuführen, um Fertigungsdaten über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg vollständig zu nutzen." Foundry erwecke "Daten für Fertigungskunden zum Leben" - und so weiter.Beispielhaft werde Panasonic Energy als früher Nutzer von Foundry auf AWS genannt. Foundry sei dabei "in der Anlage von Panasonic Energy of North America in Sparks, Nevada, implementiert" worden und diene dort nun "als Grundlage für das Smart-Factory-Ökosystem" des Unternehmens in Nordamerika.Beim Marketing-Tech-Sprech sei natürlich auch Amazon selbst dabei. "Wir bei AWS sind inspiriert davon, was möglich ist, wenn Unternehmen vollständigen, uneingeschränkten Zugriff auf ihre Daten haben und in der Lage sind, Abläufe, Prozesse und sogar ganze Branchen durch Skalierung in die Cloud zu transformieren", so Wendy Bauer, General Manager, Automotive & Manufacturing bei AWS.Zumindest die Meldung von gestern unterstreiche noch einmal, dass Palantir - entgegen der Meinung einiger Kritiker - offenbar durchaus nützliche Produkte zu bieten habe. Anderenfalls würde der Staat wohl kaum Hunderte Millionen für die Software-Lösungen des Unternehmens ausgeben. Unterdessen setze die Aktie heute im US-Handel zunächst leicht zurück. Spannend werde, ob der gestrige Ausbruch über 15 Dollar heute per Tagesschlusskurs in den USA bestätigt werde. (Analyse vom 06.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: