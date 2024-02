Börsenplätze Palantir-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

19,45 EUR +24,92% (06.02.2024, 17:21)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

20,585 USD +23,12% (06.02.2024, 17:07)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (06.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Starke Reaktion nach den Zahlen: Der Kurs von Palantir steige heute nach Handelsbeginn um 28% auf 21,47 USD. Der US-Spezialist für Datenanalyse habe gestern nachbörslich seine Quartalsbilanz vorgelegt. Inzwischen lägen auch die ersten Reaktionen von Analysten vor. Zudem habe sich ein Börsen-Promi aus den USA geäußert.Der bekannte Moderator und Autor Jim Cramer (CNBC, "Mad Money") habe in Bezug auf die Telefonkonferenz mit Analysten nach den Zahlen getwittert: "Nur sehr wenige CEOs sprechen in Telefonkonferenzen über Selbstbefriedigung und geben zu, dass sie verrückt sind, aber ich muss zugeben, dass Karps Wahnsinn mir immer mehr zusagt und die Palantir-Erzählung überzeugend ist."Cramer sei nach eigenen Angaben inzwischen im "Team Palantir", nachdem er lange Zeit zu den Skeptikern gehört habe. Bereits im Mai 2023 habe Cramer zu Palantirs Sprung in die Gewinnzone gesagt: "Es war ein klarer Wendepunkt und ich denke, die Aktie sollte steigen."Analysten würden Palantir zwar immer noch überwiegend skeptisch sehen, was v.a. der ambitionierten Bewertung geschuldet sei, hätten allerdings nach den Zahlen die Aktie neu bewertet. Citi sage nun nicht mehr "verkaufen", sondern "halten" - Kursziel: 20 USD. Morgan Stanley bleibe zwar bei "verkaufen", habe das Kursziel aber von 9 auf 12 USD angehoben. Jefferies votiere mit "halten" statt zuvor "verkaufen" und habe das Kursziel für Palantir von 13 auf 22 USD angehoben. Nur RBC bleibe chronisch bärisch ("verkaufen", Kursziel: 5 USD). Wedbush bleibe hingegen bei "kaufen" und habe nach den Zahlen das Kursziel für die Palantir-Aktie von 25 auf 30 USD erhöht. Palantir sei der Konkurrenz sehr weit voraus, habe es geheißen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link