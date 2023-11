Börsenplätze Palantir-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Der Kurs der Palantir-Aktie habe auch zum Ende der Handelswoche noch mal deutlich zulegen können. Gut fünf Prozent sei es am Freitag aufwärts gegangen. Am Tag zuvor habe der Kurs bereits sehr positiv auf die aktuellen Quartalszahlen von Palantir reagiert. Auch die Kursziele der Analysten würden inzwischen steigen. Vor allem Wedbush äußere sich optimistisch.Vorweg: Überwiegend seien Analysten angesichts der Bewertung und schwierigen Prognostizierbarkeit von Palantirs Geschäftsentwicklung immer noch skeptisch. Der derzeitige Kursziel-Konsens von 15,76 Dollar impliziere ein prozentual zweistelliges Abwärtspotenzial für die Palantir-Aktie.Die Deutsche Bank habe beispielsweise ihre Verkaufsempfehlung (Kursziel: 11,00 Dollar) erneuert. Jefferies rate zum Halten (Ziel: 18,00 Dollar). Goldman Sachs habe das Kursziel von elf auf zwölf Dollar angehoben, sei aber bei "Halten" geblieben, weil bei anderen Aktien das Chance-Risiko-Verhältnis besser sei. Morgan Stanley rate zum Verkauf mit Kursziel 9,00 Dollar. Ganz pessimistisch: RBC Capital mit einer Verkaufsempfehlung und einem Ziel für Palantir von lediglich 5,00 Dollar.Anlässlich des vierten Quartals in Folge mit Gewinn schreibe Ives: "Mit einem weiteren Schritt auf dem goldenen Weg für Palantir ist das Unternehmen weiterhin gut positioniert, um von den starken kommerziellen und staatlichen Ausgaben bis zum Jahresende 2024 zu profitieren."Die Palantir-Aktie sei traditionell relativ volatil und habe zuletzt von einer Gegenbewegung am Markt sowie starken Quartalszahlen profitieren können. Palantir bleibe eine AKTIONÄR-Empfehlung. (Analyse vom 05.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link